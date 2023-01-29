В Краснодаре отремонтируют более 407 многоквартирных домов до конца 2023 года

Специалисты приводят в порядок фасады, крыши и внутридомовые инженерные коммуникации. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре продолжают выполнять капитальный ремонт в многоквартирных домах. В настоящее время на 50 объектах специалисты приводят в порядок фасады, крыши и внутридомовые инженерные коммуникации.

- Всего в 2023 году отремонтируют более 407 многоквартирных домов, работы в 39 уже завершены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за год в 229 домах отремонтируют крыши, в 163 - обновят фасады, новые инженерные коммуникации проведут в 112 объектов. Также в 27 домах планируют заменить 88 лифтов. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда рублей.