Макеты детей перед пешеходным переходом установили в Сочи

ДТП с участием детей должно стать меньше. Фото: соцсети

На федеральных трассах Сочи перед пешеходными переходами установили картонные макеты детей. Сотрудники Госавтоинспекции считают, что это поможет уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм.

ДТП с участием детей должно стать меньше. По идее, водители, которые увидят фигуру ребенка, начнут сбрасывать скорость инстинктивно.

- Установка макетов доказала свою эффективность на других участках дорог Краснодарского края, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, макеты установили на пешеходном переходе по улице Лазарева, между Добролюбова и Белинского и на пересечении Лазарева с переулком Лазарева.

Ранее сообщалось, что фигурки школьников установили на пешеходных переходах в Кореновске.