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НовостиОбщество29 января 2023 15:30

Памятник Петру Бажанову торжественно открыли в Сочи

Он появился на стадионе имени Славы Метревели
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Перед открытием памятника состоялся детский регбийный турнир. Фото: администрация Сочи

Перед открытием памятника состоялся детский регбийный турнир. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялась торжественная церемония открытия памятника Петру Бажанова. Новый культурный объект появился на стадионе имени Славы Метревели.

К слову, перед открытием памятника состоялся детский регбийный турнир на Кубок имени Бажанова. Между собой состязались спортсмены из спортшколы №8.

– Новые спортивные центры и площадки для наших жителей и гостей появляются во всех внутригородских районах курорта. Только за три следующих года запланировано строительство 16 крупных объектов, – заявил заммэра Сочи Вадим Снегирев.