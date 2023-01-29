Новое отделение «Движение первых» открылось в Сочи

Деятельность движения направлена на организацию досуга. Фото: администрация Сочи

В Сочи на базе Центра развития молодежи открыли новое отделение по России «Движение первых». Школьникам и студентам рассказали о целях программы и основных направлениях работы. Участники «Движения первых» будут изучать новое в науке, технологиях, культуре и искусстве.

- Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей, - рассказал начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, участниками могут стать как и школьники, так и студенты. Вступить в «Движение первых» можно с шести лет.