На Кубани водитель протащил по земле сотрудника ДПС, открывшего дверь машины

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В Тихорецке сотрудники ДПС остановили ВАЗ, но водитель попытался дать по газам. Тогда полицейские устроили погоню, а на перекрестке тормозили машину вручную.

- Инспектор подбежал к передней водительской двери, открыл ее и попытался извлечь ключ из замка зажигания. Но водитель продолжил движение. Затем сотрудник ДПС в момент падения успел натянуть рычаг ручного тормоза, тем самым получилось остановить авто, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Водителем оказался 25-летний житель станицы Фастовецкой Тихорецкого района. Его оштрафовали за пьяную езду, проезд на красный сигнал светофора и невыполнение законного требования полицейского об остановке машины. Кроме этого, в действиях водителя усматриваются признаки уголовной статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». Проверка продолжается.