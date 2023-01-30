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НовостиОбщество30 января 2023 4:15

Погода в Адыгее 30 января 2023: в республике ухудшение погоды

В Адыгее 30 января синоптики прогнозируют дождь и снег
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 января 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 января 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 января 2023 года.

В Адыгее неделя начнется с дождей. 30 января температура воздуха не превысит +9 градусов. Ветер южный, юго-западный, 2 м/с. Ночью температура опустится до +1 градуса. Ветер северный, 3 м/с.

В Лаго-наки синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдет снег. В светлое время суток воздух прогреется до + 6 градусов. Ветер северный, северо-западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 градуса. Ветер северный, 2м/с.