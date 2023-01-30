Курорты Сочи стали самыми популярными в России для отдыха в горах

Средняя стоимость номера в Красной Поляне составляет 8,4 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сочи стал самым популярным направлением в России для отдыха в феврале. Однако спросом пользуется не только прибрежная часть, но и горнолыжные курорты Красной Поляны. Отдых в горных отелях выбрали 27% туристов.

- Средняя стоимость номера в Красной Поляне составляет 8,4 тысяч рублей, а средняя продолжительность поездки – до пяти суток, - сообщили в пресс-службе туроператоров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, россияне также выбирают и другие горнолыжные курорты. Например, спросом пользуются Архыз, Домбай, Шерегеш и Сортавала.