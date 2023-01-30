О сложившейся ситуации в образовательном учреждении рассказал мэр города Геннадий Митрофанов. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Ремонт в школе №6 Майкопа затянется до 1 сентября 2023 года. О сложившейся ситуации в образовательном учреждении рассказал мэр города Геннадий Митрофанов.

- Недобросовестный подрядчик затянул сроки выполнения работ, не справился с поставленными задачами, в связи с чем учащимся и их родителям пришлось терпеть неудобства, - рассказал в своем Telegram-канале глава Майкопа Геннадий Митрофанов. - Еще раз приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Подобного мы больше не допустим.

Первоначально в школе планировалось ограничиться ремонтом, утеплением здания и заменой коммуникаций. На эти цели выделили 45 млн рублей. Однако назрела необходимость в комплексном обновлении.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», до начала нового учебного года в школе №6 благоустроят территорию, отремонтируют спортзал. Кроме того, запланировано обустройство спортивного ядра на территории школ и ремонт тротуаров возле школы.