Мэр Краснодара поздравил ветерана Згонникову со 100-лением

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30 января Анне Згонниковой исполнилось 100 лет. Она – ветеран великой Отечественной войны. Долгожительницу с вековым юбилеем поздравил мэр Краснодара.

- От лица всех краснодарцев поздравляю Анну Эмануиловну с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, сил и заботы близких, - написал Евгений Наумов в соцсетях.

Анна Згонникова попала на фронт в 1942 году, ее мобилизовали в ряды Красной армии связисткой. В июле 1944 года ее зачислили в Краснодарский центральный телеграф. В мирное время продолжила работать в привычной должности. Награждена медалью «За оборону Кавказа».