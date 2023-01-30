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НовостиКарта Кубани30 января 2023 5:37

В Новороссийске спасатели сняли со скалы застрявшую девушку

Она не могла спуститься с горы «Колдун»
Мария ЧАЛАЯ
Спасатели из Новороссийска сняли со скалы застрявшую девушку. Фото: t.me/alekseioderov

Спасатели из Новороссийска сняли со скалы застрявшую девушку. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели сняли со скалы застрявшую девушку. Она гуляла по берегу моря в районе горы «Колдун» вместе со своим спутником и решила забраться по скале на гору.

- Что-то пошло не так. Мужчина смог самостоятельно спустится, а его спутницу пришлось вызволять при помощи альпинистского снаряжения, - сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

Уточняется, что во избегании подобных ситуаций, лучше гулять по берегу моря.