Спасатели из Новороссийска сняли со скалы застрявшую девушку. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели сняли со скалы застрявшую девушку. Она гуляла по берегу моря в районе горы «Колдун» вместе со своим спутником и решила забраться по скале на гору.

- Что-то пошло не так. Мужчина смог самостоятельно спустится, а его спутницу пришлось вызволять при помощи альпинистского снаряжения, - сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

Уточняется, что во избегании подобных ситуаций, лучше гулять по берегу моря.