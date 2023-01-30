На Кубани турнир по рукопашному бою собрал 100 спортсменов со всего региона

Победители отмечены призами

В Краснодарском крае 29 января прошли соревнования по рукопашному бою. Их организовали ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации.

- В турнире приняли участие более 100 спортсменов из Краснодара, Армавира, Тимашевского, Староминского, Каневского, Приморско-Ахтарского, Выселковского и Брюховецкого районов, - сообщили организаторы.

Соревнования прошли в станице Брюховецкой в спорткомплексе «Атлант». Среди почетных гостей был районный прокурор Игорь Касьяненко, глава района Сергей Ганжа, чемпион мира по ММА Владислав Сукаленко, а также мастер спорта России по боевому самбо Александр Дурыманов, руководитель бойцовского клуба «Кузня» Олег Перевертунов.