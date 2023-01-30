На поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани выделят более 35 млн рублей

20 млн рублей пойдут на субсидирование 50% затрат при закупке рыбоводного и перерабатывающего оборудования. Фото: администрация региона

На поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани выделят более 35 миллионов рублей. Только за прошлый год предпринимателям удалось вырастить 23,3 тысячи тонн рыбы.

- Для поддержки рыбохозяйственного комплекса мы почти в 2 раза увеличили финансирование. В том числе 20 млн рублей пойдут на субсидирование 50% затрат при закупке рыбоводного и перерабатывающего оборудования, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К слову, в крае выращивают толстолобика, карпа, белого амура. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, предприниматели планируют разводить раков. Также в Краснодарском крае собирают увеличить производство рыбопосадочного материала – мальков различных видов рыб.