Каждый пятый работодатель в Краснодаре не берет слишком опытных сотрудников

Слишком опытных специалистов иногда берут в штат 56% работодателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре каждый пятый работодатель не берет в штат опытных специалистов. В 18% случаев специалисты с избыточной квалификацией отказывают в работе. Это связано с тем, что сотрудник может быстро покинуть компания из-за низкого уровня задач и доходов.

- Напротив, в каждой девятой организации (11%) часто берут на работу высококвалифицированных кандидатов. Это может быть разумным решением, если нужен перспективный сотрудник, готовый быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы, - сообщили эксперты сервиса по поиску работы и подбору сотрудников.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, слишком опытных специалистов иногда берут в штат 56% работодателей. Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось 29% жителям города.