В Сочи между эвакуатором и джипом нашли тело мужчины

Тело мужчины было зажато между двумя транспортными средствами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хостинском районе Сочи нашли тело мужчины между эвакуатором и джипом. ЧП произошло на улице Дорога на Большой Ахуен рядом с домом 499. Тело мужчины было зажато между двумя транспортными средствами. Инцидент случился 28 января.

Правоохранителям понадобилась помощь спасателей. Сотрудники службы спасения Сочи оперативно выехали к месту происшествия.

- По прибытии спасатели, совместно с коллегами из ЮРПСО, в присутствии сотрудников МВД деблокировали погибшего, - сообщили в пресс-службе спасения Сочи.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшедшего.