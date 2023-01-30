В Сочи между эвакуатором и джипом нашли тело мужчины

Тело мужчины было зажато между двумя транспортными средствами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хостинском районе Сочи нашли тело мужчины между эвакуатором и джипом. ЧП произошло на улице Дорога на Большой Ахуен рядом с домом 499. Тело мужчины было зажато между двумя транспортными средствами. Инцидент случился 28 января.
Правоохранителям понадобилась помощь спасателей. Сотрудники службы спасения Сочи оперативно выехали к месту происшествия.
- По прибытии спасатели, совместно с коллегами из ЮРПСО, в присутствии сотрудников МВД деблокировали погибшего, - сообщили в пресс-службе спасения Сочи.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшедшего.