В Майкопе стартовали мероприятия к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В республиканской столице стартовали памятные мероприятия в честь юбилея. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

В Адыгее празднуют 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В республиканской столице стартовали памятные мероприятия в честь юбилея.

- Наш общий долг – сохранять эту священную память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и гордости за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками , - написал в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Одно из таких мероприятий состоялось в ДК «Гигант», в нем принял участие мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, который выразил благодарность за великий подвиг героев-освободителей и тех, кто восстанавливал город, возвращал его к жизни в трудные послевоенные годы.