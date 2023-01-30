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НовостиОбщество30 января 2023 7:17

На Кубани продолжается ремонт трассы А-146 в районе поселка Ахтырский

Работы планируют завершить в ноябре
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

В Абинском районе продолжается ремонт трассы А-146. Дорожники обновляют полотно в границах поселка Ахтырского.

- По проекту, на участке ликвидируют просадки, поменяют покрытие, а также тротуары. Кроме того, дорожники укрепят обочины, заменят дорожные знаки, нанесут разметку, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

На месте организована временная схема дорожного движения. Введение реверсивного движения на объекте не планируется. Обновить дорогу планируется к ноябрю 2023 года.

Напомним, что в 2022 году ремонт трассы А-146 проводился сразу на 10 участках. В общей сложности в рамках всех видов работ в течение года было уложено более 370 тыс. кв. м асфальта.