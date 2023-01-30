Двух замерзших жителей Сочи спасатели эвакуировали с Хмелевских озер

Туристы были одеты в легкую одежду и неподходящую обувь

Спасателям около 18 часов 27 января позвонил мужчина. По его словам, он вместе со своей спутницей находился в районе Хмелевских озер в Сочи. Однако парочка не могла самостоятельно спуститься вниз.

- Еще утром мужчина и женщина отправились в однодневный поход – вышли из Красной Поляны и поднялись по одному из склонов горы Ачишхо к озерам, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Однако под конец своего небольшого путешествия они заметили снег на тропе. Мужчина с женщиной не были подготовлены к таким условиям. Они промокли и замерзли. К тому же, наступили сумерки, и спускаться в темноте было опасно.

Спасатели выехали на помощь. Они добрались до Хмелевских озер, где и обнаружили мужчину и женщину. Жители Сочи были одеты в легкую одежду и неподходящую обувь, к тому же не рассчитали время на обратный путь. Медицинская помощь им не потребовалась.