Школа рассчитана на 1100 учеников. Фото: администрация Сочи

Новую школу построят на улице Калараш-Малышева в Лазаревском районе Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский проинспектировал стройплощадку.

- Работают 20 строителей и свыше 10 единиц техники. Основание готово – дальше будут заливать фундамент. И через год здесь будет уже шесть трехэтажных блоков, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, школа рассчитана на 1100 учеников. В учебном заведении будут библиотека, актовый и спортивные залы, столовая на 300 мест. На территории школы оборудуют спортплощадки и футбольное поле с беговыми дорожками.

К слову, школу планируют построить до конца весны 2024 года.