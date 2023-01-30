На Кубани ущерб от вылова 80 особей пиленгаса оценили в 110 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Приморско-Ахтарском районе полицейские задержали браконьера с ценным выловом. Рыбак выудил из канала Восточно-Ахтарского хозяйства 80 особей пиленгаса.

- Мужчина при ловле использовал спиннинг с тройным крючком, вылавливал рыбу методом багрения. Общая сумма ущерба, причиненного 32-летним жителем Кореновска, составила около 110 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы.