Сбер: Жители южных регионов России получили и отправили 350 тысяч посылок

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Аналитики Юго-Западного банка Сбербанка изучили тренд роста спроса на нефинансовые сервисы. Так, в прошлом году в офисах Сбера на Юге России и в СКФО отправили 68 тысяч посылок, а получили в 4 раза больше – более 280 тысяч штук.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«В офисах Сбера наши клиенты могут решить практически любую жизненную задачу: от доставки продуктов домой или в офис до подключения мобильной связи. Одними из самых востребованных нефинансовых сервисов в 2022 году стали отправка и получение посылок. В первую очередь, это связано с комфортом: по пути домой, рядом с работой зайти и получить заказ из онлайн-магазина или посылку от родных и близких. Наиболее популярна эта услуга у жителей Краснодарского края, они отправили и получили около половины от всех посылок».

Отправить или получить посылку можно за несколько минут, предварительно оформив заявку в мобильном приложении. Затем прийти в офис банка и передать её сотрудникам. Доставка адресату возможна как в офис Сбера или постомат, так и курьером в руки получателю по нужному адресу.