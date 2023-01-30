Число самозанятых жителей Адыгеи выросло на 200% за 2022 год

Центр «Мой бизнес» организует бесплатный тренинг для самозанятых жителей республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число самозанятых жителей Адыгеи выросло на 200% за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

- Предприниматели республики все активнее выбирают статус самозанятого. Так, по итогам 2022 года в регионе зарегистрирован 13 731 самозанятый, - рассказали в пресс-службе минэкономразвития республики.

Самозанятые жители республики могут пройти бесплатный тренинг по работе с маркетплейсами. Мероприятие организует центр «Мой бизнес». Тренинг состоится 2 февраля.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в прошлом году на базе Центра поддержки предпринимательства Адыгеи получили услуги 95 самозанятых граждан, а республиканский Фонд поддержки предпринимательства выдал 46 самозанятым микрозаймы на общую сумму более 17 млн рублей.