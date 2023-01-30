Сугробы в горах Сочи выросли до 140 сантиметров

В настоящее время в горах температура воздуха составляет -9 градусов. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжные курорты Сочи обрушился настоящий снегопад. Белые хлопья начали окутывать горы в ночь на 29 января. Однако снегопад продолжился и минувшей ночь.

- На склонах более 2200 метров высота снега к утру 30 января - 140 сантиметров. За ночь сугробы подросли на 15 сантиметров, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

В настоящее время в горах температура воздуха составляет -9 градусов. А видимость - до 20 километров.

На высоте 1600 метров также увеличились сугробы. Снежный слой вырос на 10 сантиметров. На высоте 1100 метров сугробы увеличились на восемь сантиметров, на высоте 960 метров - на шесть сантиметров.