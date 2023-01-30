Мужчина украл декоративный шар, чтобы помириться с девушкой Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре пьяный мужчина украл декоративный шар на набережной для подарка девушке. На задержанного местного жителя завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники ДПС заметили мужчину, который катил декоративный шар в сторону улицы Калинина. Полицейские, задержав 28-летнего местного жителя, выяснили, что он украл архитектурную форму на Кубанской набережной.

По словам самого мужчины, он планировал подарить шар девушке, чтобы помириться с возлюбленной. Перед этим он изрядно выпил. Ущерб от кражи составил 80 тысяч рублей.

На задержанного мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.