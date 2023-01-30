Дом профессора Данилюка в Краснодаре Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара ищет средства для реконструкции трех исторических зданий. Проекты для дома профессора Данилюка, дома Пятковой и дома Фришкулиди готовы, сообщили «Деловой газете.Юг» в администрации краевого центра.

- Сейчас прорабатываются возможности финансирования строительно-монтажных работ данных объектов культурного наследия, - сообщили в мэрии Краснодара.

Напомним, начать реконструкцию дома профессора Данилюка планировали в 2022 году. Росгосэкспертиза выдала положительное заключение по объекту. Здание планировали отреставрировать и модернизировать в нем инженерные сети.

Контракты на разработку проектов реконструкции дома Пятковой на улице им. Орджоникидзе, 50 и дома Фришкулиди на Орджоникидзе, 48 заключили в 2021 году.