В полицию Адыгеи за выходные поступило 268 сообщений о происшествиях

Большинство обращений поступили из Майкопа и Тахтамукайского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в органы внутренних дел поступило 268 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступили из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий в республике не зарегистрировано. Кроме того, за этот период задержано восемь пьяных водителей. Всего выявлено 562 нарушения дорожных правил, из них 34 - допущено пешеходами.