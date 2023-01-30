Собраны продукты, лекарства, теплые вещи, технические средства для выполнения задач СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 40 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в районных отделениях собрали продукты, лекарства, теплые вещи, технические средства для выполнения задач СВО. За весь период доставлено свыше 900 тонн гуманитарных грузов.

- Помощь предназначена для казаков-добровольцев, мобилизованных жителей Краснодарского края. Кроме того, ее получили образовательные и медицинские учреждения и многодетные семьи, которые живут на освобожденных территориях, - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что из Краснодарского края в зону СВО отправили баню на колесах. Ее специально изготовили в станице Динской. Это уже третья парилка, которая уехала в зону спецоперации.