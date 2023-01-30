Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах. Комиссия за операции по счету взимается в соответствии с действующими тарифами РКО.

Покупка или продажа турецких лир доступна только через дилинг. Валюта расчетов – доллары США, российские рубли.

Более подробно о возможности проведения операций и о тарифах на услуги можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб (ПАО), обслуживающих бизнес-клиентов.

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