Динской комбинат приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани комбинат бетонных изделий участвует в нацпроекте «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций помогут установить потери в производственном процессе и обучат сотрудников методам бережливых технологий.

- Сегодня бережливое отношение к производству становится финансово привлекательной стратегией. Рациональное использование ресурсов — это не единовременная акция. Она меняет культуру труда на предприятии, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что комбинат производит и реализует железобетонные изделия. Также строительные растворы и цемент.

Кроме того, мощность цеха по производству бетона составляет 1 тысячу кубометров за смену.