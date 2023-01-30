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НовостиОбщество30 января 2023 9:07

Новый офис МФЦ открыли на улице Павлова в Сочи

Отделение переехало с улицы Лазарева
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
График работы остается прежним.

График работы остается прежним.

Новый офис МФЦ открыли на улице Павлова, 40 в Сочи. Отделение заработало с 30 января. Офис МФЦ переехал с улицы Лазарева, 58. Работу в прошлом здании приостановили из-за технических причин.

- Новый офис занимает просторное помещение на втором этаже торгового центра, с комфортной зоной ожидания и информирования, с терминалом электронной очереди, - сообщили в пресс-службе МФЦ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в офисе оборудовано 15 окон приема и выдачи документов. График работы остается прежним.