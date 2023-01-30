46-летний Гурген Косян не выходит на связь около месяца. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее разыскивают без вести пропавшего в декабре мужчину. 46-летний Гурген Косян вышел из своего дома в декабре 2022 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

- Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую куртку, темно-синий спортивный костюм, черные ботинки и шапку светлого цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по следующим номерам: (8772) 59-64-00, (87777) 5-12-63, 8-999-437-58-59 или 02 (с мобильного - 102).