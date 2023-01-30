В Майкопе семь улиц остались без света из-за неотложных работ

Жители семи улиц остались без света в Майкопе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе семь улиц остались без света. Отключение электроэнергии связано с неотложными работами.

- Энергоснабжение будет отсутствовать у потребителей до 13:30 в связи с неотложными работами на ВЛ 0,4кВ, - сообщили в пресс-службе майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», без света остались жители семи улиц. Отключение затронуло следующие адреса: Верещагина (от Школьной до Западной), Ушинского (от Свободы до Западной), Западная (от Ворошилова до Степной), Ворошилова (от Островского до Западной), Островского (от Пирогова до Мопра), Мопра (от Островского до Церкви) и Горького (от Мопра до Ушинского).