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НовостиОбщество30 января 2023 9:17

В Майкопе семь улиц остались без света из-за неотложных работ

Восстановление подачи электроснабжения запланировано на 13:30
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жители семи улиц остались без света в Майкопе

Жители семи улиц остались без света в Майкопе

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе семь улиц остались без света. Отключение электроэнергии связано с неотложными работами.

- Энергоснабжение будет отсутствовать у потребителей до 13:30 в связи с неотложными работами на ВЛ 0,4кВ, - сообщили в пресс-службе майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», без света остались жители семи улиц. Отключение затронуло следующие адреса: Верещагина (от Школьной до Западной), Ушинского (от Свободы до Западной), Западная (от Ворошилова до Степной), Ворошилова (от Островского до Западной), Островского (от Пирогова до Мопра), Мопра (от Островского до Церкви) и Горького (от Мопра до Ушинского).