Возбуждено уголовное дело Фото: t.me/gibdd123region

На Кубани завели уголовное дело на водителя, протащившего по земле инспектора ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло на улице Ленинградской в Тихорецке. В ночь на 22 января 25-летний водитель, опасно маневрируя, не остановился по требованию инспектора ДПС. Тогда полицейские устроили погоню за местным жителем. Тем временем водитель продолжал движение, остановившись только на светофоре по улице Октябрьской.

Инспектор ДПС подбежал к машине, открыл водительскую дверь и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Но в этот момент водитель продолжил движение, из-за чего полицейский упал. Держась за открытую дверь, он затянул рычаг ручного тормоза и остановил автомобиль.

25-летнего жителя станицы Фастовецкой Тихорецкого района оштрафовали за пьяную езду, проезд на красный сигнал светофора и невыполнение законного требования полицейского об остановке машины. Кроме того, на водителя завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР. - Ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевом следственном управлении.