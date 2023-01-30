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НовостиОбщество30 января 2023 9:27

В Сочи водитель LADA Kalina погиб после столкновения с большегрузом

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Большегруз столкнулся с легковушкой рядом с селом Волконка.

Большегруз столкнулся с легковушкой рядом с селом Волконка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лазаревском районе Сочи произошла смертельная авария 29 января. Большегруз столкнулся с легковушкой рядом с селом Волконка.

После столкновения автомобиля LADA Kalina и большегруза Mercedes - один из водителей оказался заблокирован. Сотрудникам ГИБДД потребовалась помощь спасателей.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли тело водителя. К сожалению, мужчина, управлявший LADA Kalina, от полученных травм скончался до приезда спасателей, - сообщили в пресс-службе спасения Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии.

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