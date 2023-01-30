С выздоровлением выписаны 23 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заразились пятеро детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре заболели 17 человек, в Армавире, Новороссийске и Тимашевском районе – по четверо жителей. По одному пациенту прибавилось в Геленджике, Гулькевичском, Ейском, Мостовском и Тбилисском муниципалитетах.

За сутки в регионе выписаны с выздоровлением 23 пациента. На амбулаторном лечении находится 381 человек, в стационарах – 105 заболевших.