Тело пса обнаружили в поселке Индустриальном Фото: t.me/kot_pes_23

В Краснодаре полиция проверяет информацию об изнасиловании собаки. Тело пса обнаружили в поселке Индустриальном.

Кадры с места опубликовали в социальных сетях. Жители, нашедшие животное, утверждали, что с него во время издевательства сняли кожу. Кроме того, предполагалось, что собаку могли изнасиловать.

- В настоящее время по факту обнаружения собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. Информация, размещенная в социальных сетях о наличии признаков насильственных действий полового характера в отношении животного своего объективного подтверждения в настоящее время не имеет, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре живодеры взорвали петарду в пасти собаки. Животное скончалось во время операции.