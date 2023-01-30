Искусственный интеллект внедряют для оказания медуслуг в Адыгее

Аппарат позволит врачам получать расшифровку ЭКГ в режиме онлайн. Фото: Архив КП

Новый телекардиограф поступил в Ханскую поликлинику. Благодаря аппаратно-программному комплексу на базе искусственного интеллекта в республике улучшается качество проведения медуслуг. Аппарат позволит врачам получать расшифровку ЭКГ в режиме онлайн.

- Технология с использованием искусственного интеллекта с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии и сокращает время обработки исследований ЭКГ на 20%, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», результаты процедур хранятся на сервере. Там же организована удобная структура базы данных, а также автоматизированный сбор статистики и отчетности.