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НовостиОбщество30 января 2023 10:42

Искусственный интеллект внедряют для оказания медуслуг в Адыгее

В республиканской больнице появился телекардиограф
Валерия ГОДОВНИКОВА
Аппарат позволит врачам получать расшифровку ЭКГ в режиме онлайн. Фото: Архив КП

Аппарат позволит врачам получать расшифровку ЭКГ в режиме онлайн. Фото: Архив КП

Новый телекардиограф поступил в Ханскую поликлинику. Благодаря аппаратно-программному комплексу на базе искусственного интеллекта в республике улучшается качество проведения медуслуг. Аппарат позволит врачам получать расшифровку ЭКГ в режиме онлайн.

- Технология с использованием искусственного интеллекта с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии и сокращает время обработки исследований ЭКГ на 20%, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», результаты процедур хранятся на сервере. Там же организована удобная структура базы данных, а также автоматизированный сбор статистики и отчетности.