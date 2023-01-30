Оперштаб Кубани прокомментировал повышение платы за жилье для детей-сирот Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперштаб Кубани прокомментировал повышение платы за жилье для детей-сирот. Об увеличении стоимости рассказали жители Славянского района в социальных сетях. По словам пользователей, плата за наем жилья выросла в 10 раз.

Как сообщили в краевом оперативном штабе, дети-сироты получают жилье из спецфонда по договорам найма на пять лет. Документ предусматривает плату за наем. Уже через пять лет дети-сироты могут приватизировать жилье.

- Увеличение платы за наем - приказ Минстроя России, который вступил в силу 11 октября 2022 года. Его начали реализовывать муниципалитеты, - уточнили в оперштабе.

Наибольшее увеличение цен отметили в Славянском и Новопокровском районах. Здесь стоимость за один квадратный метр выросла с 23 до 166,39 рубля и с 41,67 до 208,37 рубля соответственно. Уточняется, что администрация Славянского района обратилась в Минстрой РФ с вопросом о введении дополнительных льгот на уровне муниципалитета при расчете платы за жилье.

Федеральное ведомство уже прорабатывает снижение тарифа. После этого на местном уровне смогут снизить стоимость найма.

- Принято решение, что до получения ответа от Минстроя России муниципалитеты, где увеличили плату за наем, не будут взимать плату с детей-сирот, - отметили в краевом оперштабе.