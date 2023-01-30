Жительница Адыгеи передала 93 тысячи рублей мошенникам под предлогом возмещения компенсации

Не дождавшись обещанной компенсации, женщина поняла, что столкнулась с аферистами и обратилась в полицию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новый вид мошенничества зарегистрирован в Адыгее. Местная жительница лишилась 93 тысяч рублей под предлогом возмещения компенсации.

- На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный и рассказал, что ей положена компенсация за причиненный моральный вред при покупке лекарственных препаратов, оказавшихся поддельными. Однако для получения выплаты ей необходимо отправить определенную сумму денег, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Ранее женщина действительно приобретала для себя лекарства и биологически активные добавки, поэтому, не задумываясь, выполнила требования аферистов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пенсионерка перевела на онлайн-кошелек мошенников все свои сбережения. Не дождавшись обещанной компенсации, женщина поняла, что столкнулась с аферистами и обратилась в полицию.