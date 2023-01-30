В отремонтированных лифтах установили видеокамеры Фото из архива КП

В Краснодаре в лифтах подземных переходов на Московской и Петра Метальникова установили видеокамеры. Оборудовать их в четырех подъемниках поручил глава города Евгений Наумов.

Напомним, два лифта в новых подземных переходах сломались в результате вандализма. Специалисты починили кабины за сутки. Тем временем мэрия краевого центра обратилась с заявлением в полицию.

Кроме тоннелей подземных переходов, камерами теперь оснащены и подъемники.

- Мы сделали кабельные каналы и оборудовали камерами все лифты. Последние работы завершились вчера. Камеры уже работают, - сообщил замглавы города Владимир Архипов.

Уточняется, что запись из лифтов поступает в ЕДДС и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. Кроме того, глава города поручил проработать возможность открывать двери подъемников диспетчером вручную.

- Надо рассмотреть техническую возможность оборудовать такую кнопку вызова, которая позволит диспетчеру в ручном режиме открывать двери, если он видит, что это инвалид, пожилой человек или мать с коляской. Сейчас у нас молодежь, которая в состоянии бегать по ступенькам, круглосуточно катается и портит лифты. Коллеги, проработайте этот вопрос, - сказал Евгений Наумов.