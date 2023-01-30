В Сочи не планируют убирать новогодние инсталляции

Архитекторы специально для Сочи разрабатывали арки с нуля

В Сочи перед Новым годом установили инсталляции. Однако убирать их не собираются. Световым коридором из арок можно любоваться круглый год. Новая достопримечательность - продолжение стиля сталинский ампир.

- Использованы наши характерные для города элементы: море, волны, можно разглядеть солнце в элементах. Подсветка сделана теплая, чтобы целый год не диссонировала с нашим архитектурным обликом, – сообщил замдиректора МБУ Сочи "Муниципальный институт генплана" Борис Александров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, архитекторы специально для Сочи разрабатывали арки с нуля. Даже светотехнику адаптировали с учетом климата на курорте. Высота арок больше шести метров.