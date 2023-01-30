Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 11:57

В Сочи не планируют убирать новогодние инсталляции

На курорте останется световой коридор из арок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Архитекторы специально для Сочи разрабатывали арки с нуля

Архитекторы специально для Сочи разрабатывали арки с нуля

В Сочи перед Новым годом установили инсталляции. Однако убирать их не собираются. Световым коридором из арок можно любоваться круглый год. Новая достопримечательность - продолжение стиля сталинский ампир.

- Использованы наши характерные для города элементы: море, волны, можно разглядеть солнце в элементах. Подсветка сделана теплая, чтобы целый год не диссонировала с нашим архитектурным обликом, – сообщил замдиректора МБУ Сочи "Муниципальный институт генплана" Борис Александров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, архитекторы специально для Сочи разрабатывали арки с нуля. Даже светотехнику адаптировали с учетом климата на курорте. Высота арок больше шести метров.