Алексея Щетинина обвиняют в убийстве и 68 кражах Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Дело звезды Тик-тока из Темрюка рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, прославившегося видеороликами в соцсети Алексея Щетинина обвиняют в убийстве и 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах, разбоях и применении насилия в отношении представителя власти. Как следует из обвинения, он совершил преступления в 2020 году.

Мужчину объявили в международный розыск после того, как он скрылся от органов предварительного следствия. После задержания Щетинина заключили под стражу. 18 января Краснодарский краевой суд принял к производству уголовное дело. Щетинину продлили арест на шесть месяцев.

Тем временем подсудимый подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

- Суд данное ходатайство удовлетворил. Формирование скамьи присяжных назначено на 1 марта 2023 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.