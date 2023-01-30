Майкопский государственный техуниверситет получил новые техвозможности для обучения

Новая возможность – масштабные видеоконференции и дистанционные мероприятия – уже стала доступна преподавателям и студентам Майкопского государственного технологического университета благодаря компании МТС, недавно подключившей вуз к платформе коммуникаций Webinar.

Любой вебинар, который обеспечивает платформа Webinar Group, сейчас способен объединять онлайн до тридцати спикеров и подключить к конференции порядка 10 000 пользователей. Форматы могут быть разными: семинары, лекции, обсуждения. В процессе можно выводить презентации и онлайн-доску на экран, использовать и администрировать чат. А по итогам оценивать активность участников, сохранять запись мероприятия и всю связанную с ним информацию. Количество таких онлайн-мероприятий для вуза не ограничено.

- Мы использовали сервис МТС в тестовом режиме на протяжении месяца и сделали выводы о необходимости такой платформы в нашем вузе на постоянной основе. Ограничения последних двух лет и смещение форматов работы и обучения в онлайн-режим подтолкнули нас к поиску надежного технического решения. В случае с использованием Webinar мы, несомненно, наращиваем наши возможности в учебном процессе и обмене опытом между преподавателями различных вузов, - прокомментировал проректор МГТУ по цифровизации Дмитрий Игнатов.

Техническая база сервисов Webinar Group находится на территории России, продукт официально одобрен и зарегистрирован в реестре как отечественное ПО. С 2022 года компания включена в цифровую экосистему МТС.