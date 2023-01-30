В хуторе Копанском Краснодара передумали расформировывать школу №79

Школа №79 в хуторе Копанском Фото: krd.ru

В хуторе Копанском Краснодара не планируют расформировывать школу № 79. Об этом сообщила замглавы города Лилиана Егорова на еженедельном аппаратном совещании.

Напомним, родителей учеников школы № 79 встревожило сообщение о расформировании учреждения. Как объяснили в МЦУ Краснодара, было решено, что в школе оставят учеников начальной. А для детей с пятого по девятый классы планируют организовать подвоз в школу № 68.

- Школа работает. О ее расформировании речи нет, - отметил Лилиана Егорова. - Мы только подошли к вопросу, что можно сделать, чтобы школа могла работать по нормативам с таким количеством учащихся. Подвоз средних классов в другую школу - это только один из вариантов. Повторюсь - один из вариантов.

Замглавы краевого центра добавила, что оценить масштабы переполненности школы смогут лишь к апрелю – в период, когда начнут укомплектовывать учреждения к новому учебному году.

Сейчас департамент строительства Краснодара рассматривает возможность проектирования пристройки к школе № 79. Глава города Евгений Наумов поручил доложить о результатах работы, а департаменту образования - провести в школе родительское собрание.