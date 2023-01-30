Между Сочи и Трабзоном возобновят паромное сообщение

Паром станет альтернативой авиаперевозкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Сочи и Трабзоном планирует возобновить паромное сообщение. В настоящее время ведутся переговоры с Турцией.

К слову, планируется, что паром будет перевозить не только туристов, но и транспорт. Теперь в Турцию можно отправиться на собственном автомобиле или туравтобусе. Паром станет альтернативой авиаперевозкам.

Напомним, что паромное сообщение с Турцией из Сочи приостановили в 2014 году. Возобновить перевозки планировались еще в 2015-м, однако продвинуться в этом направлении до сих пор так и не удалось.

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