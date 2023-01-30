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НовостиОбщество30 января 2023 12:41

Современное оборудование и новые автомобили закупили для горбольницы в Сочи

Автопарк пополнился 12 автомобилями
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря оборудованию врачи проводят качественное обследование пациентов. Фото: администрация региона

Благодаря оборудованию врачи проводят качественное обследование пациентов. Фото: администрация региона

В горбольницу № 1 Сочи на постоянной основе закупают новое оборудование. Например, был установлен новый компьютерный томограф. Благодаря оборудованию врачи проводят качественное обследование пациентов.

В больницу закупили три новых аппарата УЗИ, цифровой флюорограф, операционные светильники, электрокардиографы, цитоскоп, спирограф, электроэнцефалограф. Также были установлены новые обеззараживатели-очистители воздуха и дефибрилляторы.

- Оснастили и эндоскопический кабинет. А в акушерском отделении и женской консультации появились новые фетальные мониторы и кольпоскопы, - рассказала в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, специально для больницы было куплено 12 новых автомобилей.