Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подвел итоги реализации нацпроектов в 2022 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани на реализацию нацпроектов направили 70 млрд рублей в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета.

Отмечается, что край достиг высоких показателей в экономическом блоке. Так, по нацпроекту «Производительность труда» Кубань стала лидером в стране. В настоящее время бережливые технологии внедряют 227 предприятий. А на поддержку бизнеса в регионе направили более 10 млрд рублей.

- Это позволило предпринимателям сохранить рабочие места, закупить комплектующие, оборудование и сырье. Добились хороших результатов в нацпроектах «Образование» и «Культура», - сказал глава региона.

Лидерами по реализации нацпроектов в 2022 году стали Анапа, Курганинский и Славянский районы. Вместе с тем в регионе отмечены и недоработки. Так, в Цемдолине Новороссийска к концу года по вине подрядчика не ввели в эксплуатацию школу на 400 мест. Завершить работы планируют в ближайшее время.

Отмечается, что кассовое исполнение нацпроектов составило около 68,3 млрд рублей – это 98% от плана, больше прошлогоднего показателя на 6% и выше среднего уровня по стране.

– Стопроцентное кассовое освоение показали по нацпроектам «Культура», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные качественные дороги». От 97 до 99% - «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», - сказала директор департамента организации проектной деятельности Светлана Герих.