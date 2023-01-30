«Орленок» бесплатно посетили более 200 детей участников спецоперации

Прием детей участников СВО будут вести и в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лагерь «Орленок» посетили более 200 детей участников спецоперации в 2022 году. Ребята ездили на отдых бесплатно. С детьми работают опытные педагоги, психологи и медработники. К слову, прием детей участников СВО будут вести и в 2023 году.

- Крайне важно получить поддержку в сложный период времени. Мы готовы к приему детей участников СВО и в наступившем году. Уникальная природа «Орленок» делают чудеса, лечат душу, помогают обрести силы, - рассказал директор лагеря Александр Джеус.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, количество принимаемых детей по специальной квоте определяется Министерством просвещения РФ.