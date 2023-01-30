В результате ЧП никто не пострадал Фото: t.me/chp_krd

В Краснодаре часть балкона многоэтажки обрушилась на припаркованный автомобиль. ЧП произошло в ЖК по улице Бородинской.

При обрушении часть балкона упала на стоявший поблизости автомобиль Mazda. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Предварительно, причиной обрушения балкона стал взрыв туристического газового баллончика, который находился на кухне. Известно, что от ударной волны в квартире зафиксированы значительные повреждения.

В настоящее время полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.