На Кубани в 2023 году направят 63 млрд рублей на реализацию нацпроектов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2023 году направят 63 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета.

Отмечается, что 27 млрд рублей составят федеральные средства, 22,7 млрд - краевые, 2 млрд – муниципальные, а 11,3 млрд рублей поступят из внебюджетных источников.

Так, в 2023 году в регионе планируют построить 19 школ, четыре детских сада, восемь поликлиник, 10 ФАПов, три водозабора, благоустроить новые территории и открыть спортплощадки.

- Все это напрямую влияет на уровень жизни в крае. Прошу уделить особое внимание строгому соблюдению утвержденных сроков заключения контрактов. Любая задержка скажется на конечном результате, - сказал глава региона.

Как отметили на совещании, за счет опережения сроков по реализации проектов в 2022 году финансирование увеличили на 25% или на 13,5 млрд рублей.

- Надеемся, что эта тенденция сохранится и к концу 2023 года, выделяемое финансирование также существенно вырастет, - сказала директор департамента организации проектной деятельности Светлана Герих.