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НовостиКарта Кубани30 января 2023 13:53

В Анапе двое мужчин украли с карты своего друга 90 тысяч рублей

Они знали пин-код
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе украли деньги через банкомат

В Анапе украли деньги через банкомат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе двое мужчин украли с карты своего друга 90 тысяч рублей. Подозреваемых задержали. Ими оказались 36-летний и 30-летний местные жители.

- Один из злоумышленников пояснил, что украл у своего знакомого банковскую карту. Он знал пин-код от нее. После этого второй соучастник снял деньги с карты через банкомат, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.